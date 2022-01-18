София, , 18:08 — REGNUM В рамках специальной операции, проведенной полицией Болгарии в районе болгарско-турецкой границы, была задержана группа нелегальных иммигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Германию через Австрию и Румынию. Об этом 18 января сообщает софийская газета «24 часа».

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Согласно официальной информации, семерых нелегалов обнаружили в ходе проверки транспортных средств на одном из международных шоссе Болгарии. Все они представились выходцами из Сирии, однако никаких документов и личных вещей при них не находилось. Автомобилем, перевозившим иммигрантов, управлял 20-летний житель болгарского города Аксаково.

Ведется следствие. Иммигранты доставлены в ближайший пункт приема беженцев в городе Бургас (юго-восточная Болгария). Водителю автомобиля грозит тюремное заключение на срок от одного года до трех лет.

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