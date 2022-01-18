Сеул, 18 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Сети опубликовали ролик с анонсом южнокорейской версии сериала «Бумажный дом» (Money Heist). Видео доступно на YouTube-канале Netflix Asia с 18 января.

Кадр из сериала «Бумажный дом» Бумажный дом

Сериал получил название Money Heist: Korea — Joint Economic Area (Бумажный дом: Корея — объединенная экономическая зона). В ролике показаны основные герои шоу и актёры, которые их сыграют — роль Берлина исполнит Пак Хэ Су из шоу «Игра в кальмара».

Добавим, что южнокорейская версия оригинального испанского шоу выйдет в 2022 году. Точная дата пока неизвестна.