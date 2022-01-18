Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM В Санкт-Петербурга полицейские задержали родителей, оставивших троих детей, в том числе трехмесячного малыша, без присмотра одних дома. В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело. Об этом 18 января сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Плачущий ребенок TaniaVdB

На брошенных детей обратили внимание соседи по семикомнатной коммунальной квартире в Василеостровском районе, где проживает семья с тремя детьми. В полицию позвонила одна из жительниц коммуналки и рассказала, что в соседней комнате ссорятся супруги. Однако, когда на место прибыли полицейские, дома родителей не было, зато в комнате находились одни трое малышей в возрасте шести лет и полутора лет, а также трехмесячный младенец.

«Как выяснили полицейские, дети в течение двух часов были предоставлены сами себе, при том, что в комнате находились электроприборы, а окно не было оборудовано фиксаторами. В связи с этим дети были переданы для присмотра и оценки состояния здоровья в специализированное учреждение», — рассказали в полиции.

Позже были выявлены и сами родители, 34-летнюю мать и 31-летнего отца доставили в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).