Москва, , 18:03 — REGNUM Руководителем российской делегации в ПАСЕ избран вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным вопросам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ», — сообщил Слуцкий.

Он также отметил, что в предстоящей январской сессии ПАСЕ, которая намечена на 24−28 января, делегация России примет участие в дистанционном формате. Такое решение было принято накануне Советом Думы.

Читайте также: Вопрос о бандеровцах в Киеве делегация РФ поднимет на сессии ПАСЕ и ПА ОБСЕ