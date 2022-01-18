Киселёвск, Кемеровская область, 18 января 2022, 18:00 — REGNUM Жителя кузбасского Киселёвска признали виновным в причинении смерти по неосторожности рабочему. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

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По данным следствия, в августе 2021 года он, управляя краном-манипулятором, разгружал составные части колодца на территории организации. Он остановился под линией электропередач и стал опускать железобетонное днище колодца в котлован. Мужчина подвёл стрелу близко к электрическим проводам, из-за чего образовалась электрическая дуга. В результате чего 41-летнего мужчину, который в это время находился в котловане, ударило током. Он скончался на месте. Экспертиза показала, что причиной смерти стало поражение электрическим током.

Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.