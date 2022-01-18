Абуджа, , 17:58 — REGNUM Нигерийский рэпер Gee Baller (Джейкоб Баллер) отметился выступлением на музыкальном шоу Toaster. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта 18 января.

YouTube germany_photography

В рамках программы артист вживую исполнил свою недавнюю песню под названием Moves. Музыкант стал всего лишь третьим иностранцем, выступившим на проекте, с момента его запуска.

Напомним, что Gee Baller является нигерийским рэп-исполнителем. В 2021 году музыкант подписал контракт с российским лейблом Musica36.

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