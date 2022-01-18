Абуджа, 18 января, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Нигерийский рэпер Gee Baller (Джейкоб Баллер) отметился выступлением на музыкальном шоу Toaster. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта 18 января.

germany_photography YouTube

В рамках программы артист вживую исполнил свою недавнюю песню под названием Moves. Музыкант стал всего лишь третьим иностранцем, выступившим на проекте, с момента его запуска.

Напомним, что Gee Baller является нигерийским рэп-исполнителем. В 2021 году музыкант подписал контракт с российским лейблом Musica36.