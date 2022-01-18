Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение нижестоящих инстанций и направил на новое рассмотрение дело о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося ритейлера «Юлмарта» его совладельцев — Дмитрия Костыгина и Августа Мейера ‑ и три дочерние компании. Об этом 18 января сообщает издание «Деловой Петербург».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

С жалобами в кассацию обратился Сбербанк и его дочернее ООО «Сбербанк Факторинг». По мнению истцов, Мейер и Костыгин владели более 50% акций компании на двоих и фактически руководили компанией. А ООО «Юлплейс», ООО «Юлмаркет» и ООО «Юлмарт РСК» перераспределяли совокупный доход в пользу совладельцев, в то время как основная долговая нагрузка аккумулировалась на НАО «Юлмарт».

Напомним, в мае 2021 года арбитраж данное требование Сбербанка не удовлетворил, оставила без движения и апелляционная инстанция. В решении судов объяснялось, что у заявителя недостаточно доказательств в обоснование своих доводов, так же как он не доказал невозможность полного погашения требований кредиторов «Юлмарта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дело о банкротстве НАО «Юлмарт» рассматривается в суде с 2016 года. В июле арбитраж ввёл наблюдение, в феврале 2020 года открыл конкурсное производство. Рассмотрение дела продолжается. Кроме того, в декабре 2021 года был арестован и помещен в СИЗО Август Мейер, которого обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд рублей по делу «Юлмарта».

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