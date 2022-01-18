Вашингтон, 18 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. На рэп-музыканта NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) напал злоумышленник в одном из аэропортов США. Информацию об этом передал портал HipHopDX 18 января.

Музыка

Известно, что к артисту подошел неизвестный человек и выкрикнул название объединения 4K Trey, принадлежащего другому популярному рэперу YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден), после чего полез в драку. Молодых людей оперативно разняли, а личность нападавшего была вскоре раскрыта в интернете.

Напомним, что NLE Choppa и YoungBoy Never Broke Again находятся в многолетнем конфликте. Впервые об их ссоре стало известно в конце 2019 года.