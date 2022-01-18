Подгорица, 18 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Железнодорожная компания Черногории может быть довольна достигнутыми результатами в 2021 году, учитывая эпидемию коронавируса, заявила представитель этой компании Йована Йованович. Первые предварительные данные показывают, что операционная выручка в 2021 году превысит сумму в два миллиона евро.

Железная дорога

«Мы удовлетворены грузооборотом, особенно в летние месяцы, как в местных, так и в международных перевозках. Первые предварительные данные показывают, что операционные доходы в 2021 году превысят два миллиона евро, что примерно на 75 процентов больше, чем в 2020 году», — говорится в сообщении.

В 2021 году ZPCG перевезла 557 000 пассажиров, что на 17,84% больше, чем в 2020 году.