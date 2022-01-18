Симферополь, 18 января 2022, 17:55 — REGNUM Судоходная компания создаётся Крымом и Сирией, на первоначальном этапе будут использовать арендованные суда. Об этом журналистам сообщил 18 января глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам встречи с делегацией из Сирии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация правительства Сирии находится с визитом в Крыму 17−18 января. Известно, что уже заключен ряд соглашений между морскими портами Крыма и сирийским портом Латакия, также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.
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