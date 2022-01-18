Симферополь, , 17:55 — REGNUM Судоходная компания создаётся Крымом и Сирией, на первоначальном этапе будут использовать арендованные суда. Об этом журналистам сообщил 18 января глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам встречи с делегацией из Сирии.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Для первых партий грузов возьмем суда во фрахт. Уже есть понимание, у кого взять суда, есть ограничения санкционные, переговоры проходят в непубличной плоскости. Тем не менее, мы уже договорились, какие суда будут выполнять первоочередные задачи. Как только мы поймем, какие объёмы поставляются, судоходная компания будет фрахтовать суда или покупать для себя. А сейчас мы стартуем пока на арендованной технике», — уточнили Аксёнов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация правительства Сирии находится с визитом в Крыму 17−18 января. Известно, что уже заключен ряд соглашений между морскими портами Крыма и сирийским портом Латакия, также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

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