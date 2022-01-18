Ярославль, 18 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Ярославле онлайн-опрос, проводимый мэрией, подвергся массовой атаке ботов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Семен Тараев Атака ботов

Как ранее сообщало ИА REGNUM 20 января в Ярославле состоятся публичные слушания по изменению Устава города. Главное изменение — отказ от голосования по партийным спискам на выборах в муниципалитет. Чтобы узнать мнение горожан по данной теме, власти запустили онлайн-опрос, который проводит муниципальный «Институт развития стратегических инициатив» (ИРСИ).

Однако, ярославский общественник Семен Тараев выявил при проведении опроса серьезную проблему: каждый его участник мог отправить неопределенное количество анкет. Как пояснил Тараев, он «элементарной программой накрутил 2400 голосов». Утром 18 января онлайн-опрос стал недоступен. В ИРСИ признали проблему.

«При анализе текущего среза данных опроса выявлены факты заполнения анкет ботами. По окончанию голосования будут учитываться только анкеты, заполненные живыми людьми, отражающие реальные голоса ярославцев», — сообщила начальник отдела аналитических и социологических исследований Ольга Жешко.

Инициатором проведения подобного социсследования был депутат муниципалитета Олег Ненилин. Он высказал свое мнение о произошедшем.

«В соцсетях было организовано несколько независимых опросов в различных группах и телеграм-каналах общественников, в которых подавляющее большинство горожан высказывалось за отказ от партийных списков и за голосование за конкретных людей. Как только эти опросы получили широкий резонанс, организованный мэрией опрос попал под шквал критики со стороны ряда депутатов муниципалитета, вплоть до требований его остановить. Это предложение не было поддержано. После чего на ресурс мэрии был организован массированный вброс анкет», — считает депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Сейчас онлайн-опрос вновь доступен для ярославцев. Он завершится в полдень 19 января.