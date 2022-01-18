Кемерово, 18 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области к открытию запланировано более 50 купелей — как на открытых водоёмах, так и при религиозных объектах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

«Для обеспечения безопасности населения, во время проведения обряда, в местах купания будет дежурить личный состав и техника МЧС России, представители органов местного самоуправления, специалисты медицинских служб, областных спасательных формирований, подразделений полиции, а также волонтёры. В местах крещенских купаний будут организованы места для обогрева граждан», — уточнили в ведомстве.

Кузбассовцев просят перед купанием оценить состояние здоровья, проконсультировавшись с врачом.