Москва, 18 января 2022, 22:45 — REGNUM Выступление Нурсултана Назарбаева — завершение передачи власти клану Токаева. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
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«Заявление Назарбаева говорит о том, что Токаев выиграл», — заявил эксперт.
По мнению политолога, заявление Назарбаева с подтверждением того, что он передал всю власть Касым-Жомарту Токаеву является выражением лояльности и признанием поражения своего клана.
О поражении клана Назарбаева также говорит факт отстранения от должностей его родственников, особенно Самата Абиша, занимавшего важный руководящий пост в Комитете национальной безопасности.
«Назарбаев, по сути, признал свое поражение и открыто заявил об этом» — подытожил политолог.
Напомним, что в январе в Казахстане вспыхнули беспорядки, спровоцированные повышением цен на газомоторное топливо. Беспорядки были подавлены при поддержке контингента ОДКБ, который прибыл в Казахстан, но не принимал участия в боях.