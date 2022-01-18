18 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в 2021 году уполномоченный по защите государственного (украинского) языка Тарас Креминь получил 3574 обращения и жалобы от украинских граждан, касающихся соблюдения требований закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Оксана Переможенко, , 18:43 — REGNUM В 2021 году уполномоченный по защите государственного (украинского) языка Тарас Креминь получил 3574 обращения и жалобы от украинских граждан, касающихся соблюдения требований закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Количество обращений к декабрю минувшего года существенно снизилось. Об этом свидетельствуют данные секретариата уполномоченного по защите государственного языка, которые были предоставлены по запросу издания «Украинские новости».

Тонущая Украина Никита Устинов © ИА REGNUM

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах: «Леся из СТРАНЫ», «Новое Издание» и Klymenko Time. Многие возмутились тому факту, что в стране, по сути, доносят на тех, кто желает говорить на родном для многих русском языке.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Маловато будет», — с сарказмом отреагировал Серж Ч.

«Что-то это независимое будущее не сильно отличается от советского прошлого с доносами», — добавил А. Ю. Иванов.

«Это же старая национальная традиция — писать доносы при каждой возможности без какой-либо пользы или выгоды для государства или себя, — «шоб соседу было хуже, чем мне», — пишет один из комментирующих.

«Тук-Тук!» — «Кто там?» — «Это я, почтальон Печкин, принёс донос про вашего мальчика!» По-моему, это единственное «достижение» оранжевой власти с 2004 [года]! Больше им нечем похвастаться…» — написал Данила Б.

«Единственное, что радует в этой ситуации, это +/ — стабильное их число в месяц. Значит, количество этих го*нюков тоже более или менее стабильное и не растёт. Подозреваю, что все они уже выползли даже. По итогу: естественная убыль го*нюков, помноженная на постепенную усталость от строчения бесполезных бумажек, = через пару лет про эту *рень забудут совсем», — с оптимизмом взглянул на ситуацию Алексей П.

«Полицаи *раные», — не выдержала Лилия.

«3500 за год. Я ожидал большего. Радует малочисленность упоротых», — отметил Oleg.

«А ещё раздражает жутко, что этот гауляйтер (Тарас Креминь — О. П.) со своим ведомством существует за наши налоги, и нам ещё рассказывают, мол, так и надо, — радуйтесь. До всего этого маразма с большой любовью относился к украинскому, сейчас на уровне иммунитета началась непроизвольная реакция отторжения. И дело не в языке…» — отметил SanbI4.

Тарас Креминь (сс) Ilya

«Стукачи нынче в почёте», — отреагировал Gleb.

«Просто интересно стало, а сколько из этих 3500 доносов написано на русском или без ошибок на украинском языке», — задумался Vladimir K.

«Дожились. Сдают за то, что ты говоришь на русском! Вот это я понимаю, демократические ценности», — иронизирует Виталий.

«В окопах небось только все украиноязычные сидят… Или на русскоговорящих и там доносят?» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Плохо работает высокооплачиваемый шпрехенфюрер (так на Украине называют языкового омбудсмена — О. П.). Низкий КПД. Нужно оштрафовать», — иронизирует Elena SL.

«Радует, что адекватных больше», — добавила Светлана Р.

«Как мерзко! Государство наказывает людей за то, что они хотят разговаривать на родном языке!..» — подытожил Владимир.

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