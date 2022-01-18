Симферополь, 18 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии в сфере туризма пописано между Республикой Крым и Сирийской Арабской Республикой в рамках визита в регион сирийской делегации 18 января. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Подписи под документом поставили министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко и министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер аль-Халиль. Соглашение предусматривает сотрудничество в области туризма, образования в сфере гостиничного дела и профессиональной подготовки кадров. Речь также идёт о взаимодействии в реализации совместных туристических проектов и привлечении инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Сирии находится в Крыму с 17 января. Ранее стало известно о достижении договоренности о сотрудничестве между морскими портами.