София, , 17:43 — REGNUM Профсоюз медсестер Болгарии (ПМБ) объявил о намерении начать массовые акции протеста по всей стране с требованием от правительства немедленного проведения медицинской реформы. Об этом 18 января сообщает Болгарское национальное радио.

Акция протеста Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Как утверждают в ПМБ, в настоящее время в системе здравоохранения сложилась критическая ситуация, при которой от работы в медучреждениях отказываются молодые кадры, а персонал пенсионного возраста работает практически без перерыва по 24 часа в сутки.

Кроме того, медики в Болгарии получают минимальную зарплату, а многие потенциальные пациенты отказываются от госпитализации по причине отсутствия средств на необходимые лекарства.

«Государство обязано позаботиться о спасении сферы здравоохранения», — заявила официальный представитель ПМБ Димитрия Димитрова. При этом, когда именно представители указанного профсоюза проведут свою акцию, не сообщается.

Напомним, ранее коалиционное правительство Болгарии назвало решение проблем сферы здравоохранения страны одним из приоритетов своей политики.

Читайте ранее в этом сюжете: В медучреждениях болгарской Варны прекращаются плановые операции