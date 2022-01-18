Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ведётся плановая проверка работы регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России, сообщил 18 января корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, опровергнув сообщения СМИ об обысках в этой правоохранительной структуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По словам собеседника агентства, речь не идет об обысках, в настоящий момент силами сотрудников региональной безопасности ведутся плановые проверочные мероприятия деятельности петербургского УЭБиПК МВД России.

«Они ни в коем образе не связаны с работой московских ревизоров», — подчеркнул источник.

Напомним, ранее появилась информация, что в Петербурге начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти полковник Евгений Ульянов, а также начальник управления собственной безопасности (УСБ) петербургского Главка полковник Алексей Васильев лишились своих должностей после московской проверки. По данным СМИ, также сняты со своих постов с понижением начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов и начальник УМВД по Красносельскому району Денис Данилевич.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2021 года в Петербург прибыла аудит из центрального аппарата МВД России. Ревизоры проверяли работу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В результате лишились своих должностей или были понижены 18 руководителей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Петербурга.