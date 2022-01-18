Киев, 18 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. С одного из куполов Софийского собора в Киеве обрушился трёхметровый крест, сообщает 18 января украинский телеканал «Телевизионная служба новостей».

Софийский собор

По утверждению местных специалистов, крест «сдуло ветром» и ночью с 17 на 18 января он упал с купола, не задев никого из людей.

При этом отмечено, что последний раз кресты куполов Софийского собора ремонтировались 42 года назад в эпоху СССР.

По словам гендиректора Национального заповедника «София Киевская» Вадима Кириленко, тогда и была допущена ошибка, из-за которой обрушился крест.

По его словам, если бы всё было сделано по технологии, то конструкция стояла бы вечно.