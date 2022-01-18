Мамадышский район, , 17:49 — REGNUM Два человека погибли, еще трое пострадали в дорожно-транспортного происшествии в Мамадышском районе Татарии. Об аварии с участием микроавтобуса и автомобиля крана-манипулятора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

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«18 января 2021 года в 15:23 (мск) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии микроавтобуса «Хендай» и грузового автомобиля крана-манипулятора «Исудзу», — информирует ведомство.

Смертельная авария произошла на 951-м км автодороги М-7 «Волга», вблизи населенного пункта Нижние Яки. В результате ДТП пострадали пять человек, из них двое погибли.

На месте происшествия работали 19 человек и семь единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, утром 14 января на трассе М-7 примерно в 10-и км от города Мамадыш столкнулись пассажирский автобус и снегоуборочный автомобиль.

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