Лавров посоветовал Берлину не политизировать тему «Северного потока — 2»
Москва, 18 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Вопрос запуска коммерческого проекта «Северный поток — 2» не следует политизировать: это не приведёт ни к чему хорошему. С таким призывом обратился к берлинскому коллеге Анналене Бербок глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил он 18 января журналистам.
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Сергей Лавров
Рассказывая о своих переговорах с Бербок, Лавров сообщил, что обменялся с германским коллегой мнениями по сертификации СП-2 и вопросу запуска газопровода. В контексте того, что в нём заинтересована и Германия.
«Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта».