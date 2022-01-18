Москва, 18 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Вопрос запуска коммерческого проекта «Северный поток — 2» не следует политизировать: это не приведёт ни к чему хорошему. С таким призывом обратился к берлинскому коллеге Анналене Бербок глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил он 18 января журналистам.

Mid.ru Сергей Лавров

Рассказывая о своих переговорах с Бербок, Лавров сообщил, что обменялся с германским коллегой мнениями по сертификации СП-2 и вопросу запуска газопровода. В контексте того, что в нём заинтересована и Германия.