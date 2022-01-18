Бишкек, , 17:35 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии преобразовало службу криминальной милиции, переименовав её обратно в уголовный розыск. Об этом сообщает пресс-служба МВД сегодня, 18 января.

Милиция Киргизии Mvd.gov.kg

В милицейском ведомстве уточнили, что министр внутренних дел Улан Ниязбеков уже подписал соответствующий приказ.

ИА REGNUM напоминает, что Министерство внутренних дел Киргизии переименовало уголовный розыск в службу криминальной милиции в 2018 году. Такое решение в МВД объяснили проведением реформы правоохранительных органов.

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