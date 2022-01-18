Подгорица, , 17:35 — REGNUM Новый обновленный список приоритетных инфраструктурных проектов для Черногории содержит 152 проекта с несколькими подпроектами, а общая оценочная стоимость составляет 6,3 млрд евро, пишет издание Vijesti.

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Это проекты в сфере энергетики, транспорта, защиты окружающей среды, коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта, цифровой инфраструктур, которые будут строиться на деньги государственного бюджета, государственных предприятий, европейских проектов, кредитов или частных инвесторов.

В области энергетики насчитывается 13 проектов с несколькими подпроектами общей стоимостью один миллиард 61 миллион евро.