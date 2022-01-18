Вашингтон, 18 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. IT-гигант Microsoft получит игры Call of Duty и World of Warcraft в рамках сделки о покупке компании Activision Blizzard, которая является одним из крупнейших в мире издателей видеоигр, сообщает 18 января USA Today.

Clker-Free-Vector-Images Логотип Microsoft

За $68,7 млрд компания Microsoft приобретает Activision Blizzard, которой принадлежит Call of Duty, одна из самых продаваемых видеоигр в США, а также ряд других игр, включая Overwatch, World of Warcraft и Candy Crush.

«Сегодня игры являются самой динамичной и захватывающей категорией развлечений на всех платформах, они будут играть ключевую роль в развитии метавселенных. Мы инвестируем значительные средства в контент мирового класса, сообщество и облако, чтобы открыть новую эру игр, которая ставит игроков и создателей в приоритет и делает игры безопасными, инклюзивными и доступными», — сказал в своем заявлении генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Ранее создатель FacebookМарк Цукерберграссказал о планах компании на будущее. В его представлении, бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей, которых уже становится больше, чем на 3 млн ежемесячно. Вместо этого, Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.