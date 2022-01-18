Псков, 18 января, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В текущем году в Псковской области отремонтируют более 200 км дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественный автодороги». Об этом 18 января сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Russianhighways.ru Ремонт дороги

В нормальное состояние в регионе планируют привести около 190 км дорожного полотна на трассах регионального значения и более 20 км участков дорог местного значения.

Кроме того, в 2022 году в регионе завершат контракты по ремонту мостовых сооружений, а затем приведут в порядок 190 погонных метров мостов.

Помимо ремонта дорог на Псковщине также планируют повысить безопасность на проезжих частях. Так, подлежат замене и установке барьерные ограждения, будут нанесены линии разметки. Там где его не хватает, будет восстановлено искусственное освещение.

Напомним, в Псковской области за 2021 год восстановили 212 км автомобильных дорог. На эти работы область выделила 2,6 млрд рублей.