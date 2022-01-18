Киев, 18 января 2022, 17:27 — REGNUM Военно-морские силы Украины (ВМСУ) надеются получить в 2022 году от Британии только один списанный тральщик типа Sandown вместо двух, сообщил 18 января главком ВМСУ Алексей Неижпапа.
По его словам, Киев пока не знает точных сроков прибытия этих кораблей, но надеются, что хотя бы один получат в 2022 году.
Напомним, ещё весной 2021 года было заявлено, что Украина закупит в Британии два противоминных корабля из наличия Королевского флота, которые должны быть списаны из британских ВМС.
Договоренность о покупке тральщиков была закреплена в меморандуме, подписанном Лондоном и Киевом.
Британские ВМС намерены передать украинской стороне тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, которые уже списаны из боевого состава британского флота, так как все тральщики проекта Sandown планируется заменить на более современные корабли.
Как сообщало, в ноябре 2021 года ВМС Украины официально объявили набор экипажей для двух новых тральщиков.
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