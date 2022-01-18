Киев, 18 января, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Военно-морские силы Украины (ВМСУ) надеются получить в 2022 году от Британии только один списанный тральщик типа Sandown вместо двух, сообщил 18 января главком ВМСУ Алексей Неижпапа.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Указания с Украины

По его словам, Киев пока не знает точных сроков прибытия этих кораблей, но надеются, что хотя бы один получат в 2022 году.

Напомним, ещё весной 2021 года было заявлено, что Украина закупит в Британии два противоминных корабля из наличия Королевского флота, которые должны быть списаны из британских ВМС.

Договоренность о покупке тральщиков была закреплена в меморандуме, подписанном Лондоном и Киевом.

Британские ВМС намерены передать украинской стороне тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, которые уже списаны из боевого состава британского флота, так как все тральщики проекта Sandown планируется заменить на более современные корабли.

Как сообщало, в ноябре 2021 года ВМС Украины официально объявили набор экипажей для двух новых тральщиков.