Ярославль, 18 января 2022, 17:31 — REGNUM В Ярославле подрядчика, который занимается благоустройством Юбилейного парка, оштрафуют почти на миллион рублей. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Претензию к «Ярдорремстрою» 13 января предъявил заказчик. Напомним, что ранее срок сдачи благоустройства неоднократно переносился, травяной газон в парке начали стелить только в начале зимы. Штраф же связан с установкой освещения в Юбилейном парке, а вернее — её отсутствием.
Кроме того, 12 января «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» был расторгнут другой контракт с фирмой — на содержание улично-дорожной сети. По мнению заказчика, подрядчик выполнил только половину своих работ. Ещё в этот день «Ярдорремстрой» был включён в реестр недобросовестных поставщиков решением Костромского управления Федеральной антимонопольной службы.