Ярославль, 18 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Ярославле подрядчика, который занимается благоустройством Юбилейного парка, оштрафуют почти на миллион рублей. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Штраф

Претензию к «Ярдорремстрою» 13 января предъявил заказчик. Напомним, что ранее срок сдачи благоустройства неоднократно переносился, травяной газон в парке начали стелить только в начале зимы. Штраф же связан с установкой освещения в Юбилейном парке, а вернее — её отсутствием.

«При осмотре выполненных работ был составлен акт от 17 декабря 2021 года о том, что в нарушение условий договора Подрядчиком не выполнено устройство освещения. Также 17 декабря 2021 года Подрядчиком было получено предписание об устранении нарушений при выполнении работ по Контракту с указанием срока устранения нарушений до 21 декабря 2021 года. При проверке результатов исполнения Подрядчиком Предписания 22 декабря 2021 актом выявленных нарушений Заказчик в одностороннем порядке зафиксировал нарушения: устройство освещения не выполнено в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом, а именно, прожектора в количестве 12 штук и опоры освещения в количестве 59 штук не установлены», — сообщается в документе.

Кроме того, 12 января «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» был расторгнут другой контракт с фирмой — на содержание улично-дорожной сети. По мнению заказчика, подрядчик выполнил только половину своих работ. Ещё в этот день «Ярдорремстрой» был включён в реестр недобросовестных поставщиков решением Костромского управления Федеральной антимонопольной службы.