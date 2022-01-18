Москва, 18 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Чистый отток средств нерезидентов из российских облигаций федерального займа и евробондов за 2021 год составил $3,2 млрд после притока средств в $3,9 млрд годом ранее. Такие данные приводит 18 января сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При этом в IV квартале 2021 года, согласно оценке регулятора, чистый отток средств нерезидентов в ОФЗ и евробонды составил $4,3 млрд против притока в $2,5 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Ранее ЦБ сообщил, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за 2021 год составил $72 млрд, увеличившись на 42,8% по сравнению с предыдущим годом