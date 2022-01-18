Вашингтон, 18 января, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Одна из крупнейших американских компаний Endo International согласилась выплатить $63 млн, чтобы урегулировать иски штата Флорида и местного правительства, которые заявили, что фармгигант повлиял на опиоидную эпидемию в США, сообщает 18 января Reuters.

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Это последняя сделка фармгиганта с властями, заключённая на фоне волны обвинений со стороны местных регулирующих органов и граждан. В декабре компания выплатила такую же сумму, $65 млн, штату Техас.

Ранее американская фармакологическая компания Purdue Pharma также признала себя виновной по уголовным обвинениям, взяв на себя ответственность за свою роль в эпидемии опиоидной зависимости в стране.

Напомним, что на долю Endo International в 2017 году пришлось более 93% продаж в системе здравоохранения США.