Рига, 18 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Латвии создана первая в стране интерактивная тактильная карта Риги, которая позволяет незрячим и слабовидящим людям познакомиться с родным городом буквально на ощупь. Об этом сообщил латвийский порталrus.lsm.lv.

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Цифровая карта создана автором проектов для слабовидящих и незрячих людей НКО Socintegra Марией Кожариной.

«Это первая такая карта в Латвии. Она создана на базе микрокомпьютера и сенсорного монитора. Здесь озвучено около 170 объектов. Двумя пальцами я нажимаю на нее, и она разговаривает со мной. Таким образом незрячий человек может понять, где он находится», — пояснила Кожарина.

Средства на создание карты выделили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

«Пока что трудно говорить, кто проявит интерес к ней. Я думаю, что это должны быть музеи. Потому что на улице невозможно разместить такую карту — это электроника, могут быть погодные условия разные, она не предусмотрена. И я думаю, что это помещение в идеале было бы музеем», — считает автор карты.

Уникальной картой можно пользоваться только в офисе Socintegra у Общества слепых и слабовидящих в Риге.