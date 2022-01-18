Бухарест, , 17:21 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении признать недействительными более 1 миллиона счетов за электричество, выписанных местными энергетическими компаниями бытовым потребителям страны в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Об этом 18 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Деньги за электричество ru.torange.biz

По словам министра энергетики Румынии Вирджила Попеску, румынское правительство сделает все возможное, чтобы не допустить хаоса в энергетической сфере и предотвратить возможные массовые протесты населения.

Попеску «Распределительные структуры завысили стоимость электроэнергии в десятки раз, из-за чего как рядовые граждане, так и некоторые государственные учреждения получили «неподъемные» счета за свет. Мы положим конец подобной практике».

Как ожидается, соответствующее постановление будет принято на экстренном заседании правительства Румынии завтра, 19 января.

Напомним, ранее по причине юридической коллизии миллионы румын получили квитанции за электроэнергию, сумма в которых превышает полугодовые тарифы.

Сотни музеев и других культурных объектов по всей Румынии начали процедуру банкротства, а некоторые госпредприятия заявили о временном прекращении работы из-за неспособности платить по предъявленным счетам.

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