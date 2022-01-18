Калуга, , 19:33 — REGNUM В Калужской области к национальному проекту «Производительность труда» присоединились АО «Калужский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ») и ООО «Техностройгрупп» из Малоярославца. Оператором нацпроекта в Калужской области является Региональный центр компетенций (РЦК), сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное Агентство развития бизнеса.

На заводе акционерного общества «КЭМЗ» Агентство развития бизнеса Калужской области

Малоярославецкая ООО «Техностройгрупп» — компания по строительству и ремонту агропромышленных комплексов, объектов производственного и гражданского назначения. АО «КЭМЗ» разрабатывает и выпускает телекоммуникационное и серверное оборудование, системы класса умный/безопасный город, средства связи специального и гражданского назначения, товары народного потребления.

«Если «Техностройгрупп» только планирует приступить к преобразованиям, то на заводе «КЭМЗ» уже выбран пилотный поток — сборка рамок металлодетекторов. Директором предприятия поставлена амбициозная задача — на 50% увеличить производительность труда. Уверен, что организация процессов с применением бережливых технологий позволит нам достичь поставленной цели», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Иван Широков.

В Калужской области 72 предприятия участвуют в национальном проекте «Производительность труда». В соответствии с указом президента РФ целью мероприятий национального проекта «Производительность труда» является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год (прирост производительности труда к 2024 году — более 20%).

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