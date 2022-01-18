Калуга, 18 января 2022, 19:33 — REGNUM В Калужской области к национальному проекту «Производительность труда» присоединились АО «Калужский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ») и ООО «Техностройгрупп» из Малоярославца. Оператором нацпроекта в Калужской области является Региональный центр компетенций (РЦК), сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное Агентство развития бизнеса.
Малоярославецкая ООО «Техностройгрупп» — компания по строительству и ремонту агропромышленных комплексов, объектов производственного и гражданского назначения. АО «КЭМЗ» разрабатывает и выпускает телекоммуникационное и серверное оборудование, системы класса умный/безопасный город, средства связи специального и гражданского назначения, товары народного потребления.
В Калужской области 72 предприятия участвуют в национальном проекте «Производительность труда». В соответствии с указом президента РФ целью мероприятий национального проекта «Производительность труда» является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год (прирост производительности труда к 2024 году — более 20%).
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