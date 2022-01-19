Москва, , 00:24 — REGNUM Украину не будут официально включать в альянс НАТО. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Требования России касаются разных форм расширения альянса. Речь идёт не об официальном вступлении в него Украины — никто на Западе не хочет ни предоставлять ей право голоса в организации, ни брать на себя ответственность за её безопасность», — заявил эксперт.

Но вот военное проникновение на территорию Украины стран НАТО идёт активно, и оно действительно представляет угрозу для России, считает политолог.

Напомним, что одним из основных требований России к руководству альянса был отказ от расширения НАТО и включения в него Украины на правах полноправного членства.