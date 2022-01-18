Манчестер, Великобритания, , 17:18 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что 28-летний центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба полностью восстановился от травмы и уже физически и морально готов к участию в матчах.

Поль Погба Manutd.com

«Как вы могли видеть на вчерашней тренировке, Погба готов физически и морально. Его физическая форма очень меня впечатлила», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

В последний раз Поль Погба выходил на поле 2 ноября 2021 года в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА (2:2). В текущем сезоне на счету Поля Погба семь результативных передач в тринадцати матчах за французский клуб во всех турнирах.

Завтра, 19 января, «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».