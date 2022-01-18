Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Злоумышленник, захвативший заложников в синагоге в городе Колливилль в американском штате Техас, был известен британской разведке, но она не думала, что он представлял угрозу на момент своей поездки в США, сообщает 18 января Reuters.

Террорист TheDigitalWay

MI5 изучала данные о Малике Фаисале Акраме в 2020 году. Согласно анализу разведки, мужчина не представлял опасности в тот момент, когда отправился в США на Новый год, написал в Twitter Фрэнк Гарднер, корреспондент BBC по вопросам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января мужчина захватил четырёх человек, включая раввина, в синагоге в американском штате Техас. Захватчик угрожал взорвать заложенные им бомбы в случае, если кто-то войдёт в здание. Он выдвинул требование об освобождении осуждённой в США за терроризм Аафии Сиддикки, назвав себя братом девушки. Позднее заложники были освобождены, а захватчик был убит.

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