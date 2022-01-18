Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил ходатайство адвокатов совладельца ритейлера «Рив Гош» Августа Мейера, обвиненного в крупном мошенничестве, и не выпустил его из СИЗО, несмотря на предложенный залог в 30 млн рублей. Об этом 18 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Экс-совладелец «Рив Гош» Август Мейер

Ранее ИА REGNUM сообщало, что известный бизнесмен американского происхождения Мейер в декабре 2021 года был заключен под стражу. Его и супругу обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд рублей по делу обанкротившегося ритейлера «Юлмарт», где Мейер также был совладельцем.

18 января Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Московского районного суда города об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в ОПС, у обвиняемого с декабря появились три новых адвоката.

«Адвокаты просили постановление районного суда отменить и направить дело на новое рассмотрение, либо изменить, избрав домашний арест, или залог до 30 млн рублей, так как: «это [дело против Мейеров] всё абсолютно предпринимательская история», — привели позицию адвокатов в ОПС.

Сам обвиняемый отметил, что он добросовестный бизнесмен. Он и его защита указали, что дело, по которому он проходит, расследуется 50 месяцев, неоднократно передавалось в суд и возвращалось на доследование.

Выслушав позицию сторон, Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений: Мейер останется под стражей.