Москва, , 17:14 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за 2021 год составил $72 млрд, увеличившись на 42,8% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит 18 января пресс-служба Банка России.

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«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $72 млрд против $50,4 млрд годом ранее», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль в динамике показателя сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций.