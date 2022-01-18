Белгород, 18 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Посылку с сильнодействующим веществом задержали сотрудники Белгородской таможни, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе ведомства.

Customs.ru Работа таможни

Почтовое отправление с лекарственным средством прибыло из Белоруссии. В упаковке находилось 15 ампул с жидкостью. Экспертиза установила, что в растворе находится сильнодействующее вещество, которое обладает анаболическими эффектами. При получении бандероли был задержан житель Белгородской области.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу препарата возбуждено уголовное дело.