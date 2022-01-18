Подгорица, 18 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Черногории 62,5 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,4 процента прошли ревакцинацию, сообщил институт общественного здравоохранения.

Mil.ru Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 285 826 человек, или 46,1 процента, а вторую — 276 071 человек, или 44,5 процента от всего населения. В Черногории за последние сутки первую дозу вакцины получили 158 человек, ревакцинированы 273 человека.

Третью дозу получили 85 285 человек, а за последние сутки — 538.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.