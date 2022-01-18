Ярославль, 18 января 2022, 17:12 — REGNUM В больницах и поликлиниках Ярославской области начали применять экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщила и.о. директора департамента здравоохранения и фармации региона Оксана Пиклун.
Всего в область поступило около 30 тысяч экспресс-тестов для выявления антигена иммунохимического анализа.
Все экспресс — тесты распределены между больницами и поликлиниками исходя из количества прикреплённых к ним жителей. Медики рассчитывают, что экспресс-тестирование поможет быстрее выявлять заражённых коронавирусом, и, следовательно, изолировать их от других пациентов.