Ярославль, , 17:12 — REGNUM В больницах и поликлиниках Ярославской области начали применять экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщила и.о. директора департамента здравоохранения и фармации региона Оксана Пиклун.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

Всего в область поступило около 30 тысяч экспресс-тестов для выявления антигена иммунохимического анализа.

«Тесты будут проводиться пациентам с признаками ОРВИ, диагнозом грипп и подозрение на него, подозрением на ковид и пневмонию, а так же пациентам приемных отделений при экстренной госпитализации при наличии показаний. При получении положительного результата экспресс-теста, медицинская организация должна незамедлительно организовать забор биологического материала для ПЦР-тестирования на новую коронавирусную инфекцию», — рассказала Оксана Пиклун.

Все экспресс — тесты распределены между больницами и поликлиниками исходя из количества прикреплённых к ним жителей. Медики рассчитывают, что экспресс-тестирование поможет быстрее выявлять заражённых коронавирусом, и, следовательно, изолировать их от других пациентов.