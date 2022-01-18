Нур-Султан, , 17:11 — REGNUM О своём пребывании в Казахстане и о том, что всё это время находился в республике, рассказал елбасы (первый казахстанский президент) Нурсултан Назарбаев 18 января в своём видеообращением к казахстанцам.

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«В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после беспорядков, которые произошли в Казахстане в начале января, появились слухи о том, что Назарбаев покинул страну. Выдвигались и более радикальные версии.

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