Ульяновск, , 17:10 — REGNUM В Ульяновской области погашено несколько миллионов рублей задолженности за поставку лекарственных препаратов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проверка проводилась в Новоспасском районе. Надзорное ведомство установило, что пять субъектов предпринимательства выполнили договорные обязательства по поставке лекарственных препаратов и расходных материалов, но администрация государственного учреждения здравоохранения оплату не производила. По данным правоохранителей, задолженность превысила 3,5 млн рублей.

Прокурор района в отношении руководителя больницы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, срока и порядка оплаты товаров»).

В ведомстве отмечают, что в настоящее время задолженность погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области после вмешательства прокуратуры погашено 1,4 млн рублей задолженности перед поставщиком продуктов питания, которую накопили три школы.

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