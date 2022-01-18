Владикавказ, 18 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии подготовлены четыре специальных места для купания в ночь на 19 января, когда православные будут отмечать один из главных праздников — Крещение Господне. Верующие могут совершить обряд омовения в купели на реке Фиагдон, в купели на монастырском озере, на теплом источнике и в реке Терек.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина окунается в купель

Чин освящения воды на открытых водоемах состоится в Свято-Успенском мужском монастыре, Богоявленском женском монастыре, в храме Святителя Николая Чудотворца и в храме Спаса Нерукотворного в станице Павлодольской, сообщили в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии. Во время крещенских купаний будет организована работа спасателей, добровольцев, медиков, сотрудников правоохранительных органов и и представителей местных органов власти.