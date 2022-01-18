Москва, , 17:08 — REGNUM 24-летний парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина будет выступать за московский клуб под 28-м номером. Об этом 18 января сообщили на официальном сайте «красно-синих».

ЦСКА

О трансфере Хесуса Медины официально было объявлено 17 января. Футболист перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. Соглашение подписано на три с половиной года до конца сезона 2024/25.

В прошлом сезоне МЛС 2021 Хесус Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 37-ми турах регулярного чемпионата.

До «Нью-Йорк Сити» полузащитник защищал цвета «Либертада», выступающего в чемпионате Парагвая.