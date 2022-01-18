Вашингтон, 18 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. По итогу прошедших суток в США из-за плохой погоды были отменены более 4 тысяч авиарейсов и более 90 тысяч домохозяйств и офисов компаний остались без электричества, сообщает 18 января Reuters.

amir taj Без электричества

Снежная буря прошлась по Восточному побережью, добравшись до Новой Англии и Канады. Ожидается, что на дорогах выпадет более 60 см снега.

В Торонто, крупнейшем городе Канады, из-за снежной бури видимость на дорогах была практически нулевой, метро закрыто, а автомобилисты на несколько часов застряли в пробках.

Ранее, 16 января, в результате снежной бури в США было отменено почти 3 тысячи авиарейсов.