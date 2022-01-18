Нерехта, Костромская область, 18 января, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Председатель молодёжного правительства Костромской области Дмитрий Морозов арестован по подозрению в совершении половых преступлений против детей. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в Нерехтском районном суде.

https://pixabay.com Наручники

Молодого человека обвиняют в совершении «развратных действий» в отношении нескольких лиц, не достигших совершеннолетия. Юноша заключен под стражу на срок предварительного следствия — до 21 февраля 2022 года.

Морозов являлся главой Нерехтского отделения «Молодой гвардии Единой России», членом молодёжной палаты при Костромской областной думе. Правда, информация об этих должностях уже удалена со всех официальных сайтов.

Напомним, ранее в Костромской области было возбуждено два подобных дела. Первое касалось убийства пятилетнего ребёнка в Костроме. Во втором случае под подозрение попал тренер местного футбольного клуба. Показания против него дали несколько учениц.

Виновность или невиновность Морозова предстоит установить суду.