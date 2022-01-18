Казань, 18 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Татарии в 2021 году за несоблюдение противоэпидемических мероприятий составили 2103 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на 19 млн. 312 тыс. 500 рублей. В связи с выявлением грубых нарушений на срок от двух до 90 суток была приостановлена деятельность 104 объектов, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

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Всего ведомством за прошлый год проконтролировано выполнение предписаний на 20 291 объекте промышленности, транспорта, общественного питания, сферы услуг, продовольственной и непродовольственной торговли, в медицинских и образовательных учреждениях. Нарушения зафиксированы у 2313 субъектов, больше всего при проверке частных медицинских организаций и объектов торговли.

Основными недочетами стали: отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции; отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, запаса масок, графиков проведения влажной уборки, дезинфекции и проветривания; контроля температуры тела сотрудников; применение антисептиков.

За весь период действия ограничений в Татарии выдано 22 829 предписаний о проведении дополнительных профилактических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в период новогодних каникул сотрудники Роспотребнадзора проводили рейды по заведениям на соблюдение антиковидных требований. Из 127 проверенных объектов в 21 выявили нарушения, или 16,5% от числа обследованных.

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