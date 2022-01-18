Челябинск, 18 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Челябинске всё же состоится открытие памятника Александру Второму. Об этом сообщает пресс-служба местной епархии.

Император Александр Второй

Церемония состоится 24 января. Вначале в Свято-Симеоновском кафедральном соборе епархии передадут в дар уникальную икону. А в 12:30 по местному времени должна пройти церемония открытия монумента, расположенного в парке Алое поле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее его собирались открыть осенью. Но тогда это сделать не удалось.